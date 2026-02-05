Sony da record grazie a musica e sensori d’immagine, anche se le vendite di PS5 calano

I risultati del periodo ottobre-dicembre 2025 mostrano un utile operativo in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superiore alle stime di mercato. Il trend positivo nei ricavi delle divisioni chiave e la debolezza della valuta locale (lo yen giapponese che, in base alla tendenza attuale del cambio, vale circa 0,0054 euro) hanno contribuito al rialzo delle previsioni per l'anno fiscale in corso.

Sony ha annunciato di aver alzato le previsioni di utile per l'intero esercizio dopo aver registrato risultati trimestrali superiori alle aspettative . Il gruppo giapponese ha beneficiato di performance solide nelle unità di sensori d'immagine e musica oltre che di un cambio dello yen favorevole nei confronti dell'euro. Nonostante ciò il segmento delle console PlayStation 5 ha continuato a mostrare una contrazione nelle vendite.

I risultati del trimestre ottobre-dicembre 2025 di Sony

Sony ha riportato un utile operativo di circa 515 miliardi di yen nel trimestre, corrispondenti a circa 2,78 miliardi di euro, un incremento significativo rispetto all'anno precedente e superiore alle attese degli analisti. Alla luce dei risultati, il gruppo ha alzato la sua previsione di utile operativo annuale di circa l'8 per cento a 1.540 miliardi di yen, ovvero circa 8 miliardi e 320 milioni di euro, ricalibrando le aspettative di consolidamento in un mercato caratterizzato da volatilità. La revisione riflette un mix di fattori macroeconomici e di performance operative.

Performance di Sony Group e Nintendo a confronto con la media di mercato Nikkei 225, evidenziando le incertezze degli investitori sulla crescita futura

La domanda di sensori d'immagine, componenti critici per smartphone e altri dispositivi, è cresciuta di oltre il 20 per cento nel periodo considerato, confermando la forza di questa unità nel portafoglio prodotti. Parallelamente la divisione musica ha registrato un incremento dei ricavi di circa il 13 per cento grazie ai contributi di servizi di streaming, eventi live e merchandising.

Sul fronte console, Sony ha venduto circa 8 milioni di unità di PlayStation 5 nel trimestre chiave, un calo del 16 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La diminuzione riflette l'invecchiamento del ciclo di vita del prodotto e la forte pressione competitiva. Tuttavia Sony ha segnalato un aumento degli utenti attivi mensili sulla sua rete di servizi online PlayStation Network, indicando un maggior coinvolgimento degli utenti con l'ecosistema digitale.

L'utile operativo della divisione gaming è salito di circa il 19 per cento a 140 miliardi e 800 milioni di yen, equivalenti a circa 761 milioni di euro. Questo risultato è stato attribuito principalmente a vendite software più forti e al beneficio legato alla valutazione del cambio. Il contesto di mercato presenta però rischi legati all'aumento dei prezzi dei chip di memoria, un fenomeno che potrebbe disturbare le catene di approvvigionamento e spingere i costi dei prodotti a livelli più elevati.

Durante la presentazione dei risultati il management ha confermato di aver garantito la quantità minima di memoria necessaria per soddisfare la domanda nella stagione delle festività di fine anno, sottolineando l'impegno nel mantenere la produzione in linea con le aspettative dei clienti. Ulteriori negoziazioni con fornitori mirano a stabilizzare le forniture anche nei mesi a venire.

Il gruppo ha inoltre annunciato l'espansione del programma di riacquisto di azioni fino a 150 miliardi di yen, equivalenti a circa 810 milioni di euro. Questa mossa è stata accolta positivamente dal mercato azionario, nonostante alcune oscillazioni del titolo nella giornata dei risultati.