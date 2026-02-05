PS5 avrà problemi di scorte o aumenti di prezzo con la crisi della RAM? Sony ha un piano

La compagnia nipponica sembra avere una soluzione che potrebbe mantenere PS5 al sicuro da possibili scarsità di approvvigionamento e aumenti di prezzo , almeno per quanto riguarda il 2026, ma ovviamente non è escluso che queste problematiche possano comunque cogliere la console, vista la situazione in peggioramento generale.

Nel corso della recente conferenza finanziaria di Sony , durante la quale sono stati forniti i dati aggiornati sull'andamento della compagnia, è emerso anche un interessante dettaglio sulla questione della crisi delle RAM e quello che Sony sta facendo per cercare di proteggere PS5 dai problemi emersi nel mercato hardware.

Un piano a lungo termine per garantire la produzione

"Per quanto riguarda la questione dell'approvvigionamento di memorie, siamo già in grado di assicurarci la quantità minima necessaria per gestire la stagione di vendita di fine anno del prossimo esercizio fiscale", ha riferito Sony commentando i dati finanziari.

Questo significa, in sostanza, che la compagnia ha preso accordi per assicurarsi già da tempo una quantità di componenti RAM in grado di soddisfare la richiesta di produzione di PS5 almeno fino alla fine del 2026.

"In futuro, intendiamo negoziare ulteriormente con vari fornitori per garantire una fornitura sufficiente a soddisfare la domanda dei nostri clienti", si legge inoltre. Dunque non dovrebbero esserci problemi di approvvigionamento di materiali per la produzione di PS5 per tutto il 2026.

Un'altra questione è quella del prezzo: non è chiaro se gli accordi siano stati presi da Sony sulla base di costi di produzione pari ai precedenti o superiori, visti i notevoli rincari che hanno colpito il mercato. In quest'ultimo caso, non si può escludere il fatto che PS5 possa incappare in un aumento di prezzo nei prossimi mesi.

La cosa viene affrontata in un altro frammento della conferenza: "Data la fase del ciclo di vita della nostra console, la nostra strategia di vendita dell'hardware può essere adeguata in modo flessibile e intendiamo ridurre al minimo l'impatto dell'aumento del costo della memoria su questo segmento, dando priorità alla monetizzazione della base installata fino ad oggi e cercando di espandere ulteriormente i nostri ricavi derivanti dal software e dai servizi di rete".

Il discorso resta piuttosto vago ma emerge l'intenzione di limitare l'impatto degli aumenti nei costi dei componenti, forse puntando sulla monetizzazione in altri settore e sacrificando eventualmente i profitti sul fronte hardware, ma non è facile fare previsioni sul mantenimento dei prezzi al pubblico di PS5.

Per il resto, abbiamo visto che PS5 ha superato i 92 milioni di console distribuite e che le vendite di giochi PS5 e PS4 sono aumentate, così come gli utenti PSN e i titoli in digitale.