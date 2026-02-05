Le vendite di giochi PS5 e PS4 sono aumentate, così come gli utenti PSN e i titoli in digitale

Sony ha annunciato nuovi risultati anche per quanto riguarda il fronte software, con un aumento delle vendite di giochi PS5 e PS4 nell'ultimo trimestre del 2025, corrispondente anche a un incremento di utenti PSN e di giochi in digitale.

In base a quanto riferito nei nuovi dati diffusi e aggiornati al 31 dicembre 2025, l'andamento del software è stato decisamente positivo, con 97,2 milioni di copie vendute di giochi PS4 e PS5 nel trimestre terminato il 31 dicembre, complessivamente.

Questo rappresenta un incremento di 1,3 milioni di unità rispetto alla quantità di giochi complessivamente venduti nel medesimo periodo dell'anno fiscale precedente.