Le vendite di giochi PS5 e PS4 sono aumentate, così come gli utenti PSN e i titoli in digitale

Sony ha annunciato nuovi risultati anche per quanto riguarda il fronte software, con un aumento delle vendite di giochi PS5 e PS4 nell'ultimo trimestre del 2025, corrispondente anche a un incremento di utenti PSN e di giochi in digitale.
In base a quanto riferito nei nuovi dati diffusi e aggiornati al 31 dicembre 2025, l'andamento del software è stato decisamente positivo, con 97,2 milioni di copie vendute di giochi PS4 e PS5 nel trimestre terminato il 31 dicembre, complessivamente.
Questo rappresenta un incremento di 1,3 milioni di unità rispetto alla quantità di giochi complessivamente venduti nel medesimo periodo dell'anno fiscale precedente.
Andamento positivo
Sul totale di 97,2 milioni di giochi venduti nell'ultimo trimestre del 2025, 13,2 milioni di copie sono riferite a giochi first party sviluppati dai PlayStation Studios o riferiti comunque alla produzione interna, mentre il resto sono giochi di terze parti.
Nonostante la relativa scarsità di nuove uscite da parte di Sony, in termini di giochi interni, il risultato rappresenta un incremento rispetto all'anno precedente di circa 1,6 milioni, dunque nell'ultimo trimestre del 2025 sono aumentate le vendite dei giochi first party, forse per il lancio di Ghost of Yotei.
Da notare che il 76% dei giochi venduti sono digitali, cosa che conferma l'andamento del mercato, con un incremento progressivo del digitale sul fisico: in questo ambito l'aumento registrato è del 2%.
Infine, Sony ha annunciato che ci sono ora 132 milioni di utenti attivi mensili su PlayStation Network, anche questo dato incrementato rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente di circa tre milioni.