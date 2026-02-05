Disponibile la Release Candidate di iOS 26.3 e iPadOS 26.3: vediamo le novità prima della versione ufficiale

Apple ha iniziato a distribuire la Release Candidate di iOS 26.3 . Per chi non lo sapesse, si tratta praticamente della versione finale, quindi manca una settimana alla distribuzione effettiva per tutti gli utenti. Le novità introdotte sono diverse, quindi vediamole riepilogate di seguito.

Tutte le novità di iOS 26.3

In queste settimane sono stati introdotti diversi cambiamenti. Gli utenti che scaricheranno l'aggiornamento tra una settimana potranno infatti usufruire di nuove funzionalità.

Trasferimento da iPhone ad Android semplificato

Vi abbiamo già parlato diverse volte di questa nuova funzione che semplifica il passaggio dei dati da uno smartphone iPhone ad Android (e viceversa). Basterà semplicemente avvicinare i due dispositivi, effettuare la connessione e trasferire qualsiasi tipo di dato, che si tratti di password, messaggi o addirittura note (non bloccate). Ciò significa che non dovrete installare applicazioni aggiuntive.

Inoltro delle notifiche su accessori di terze parti

Questa funzione consente di inoltrare le notifiche su un dispositivo di terze parti, quindi un accessorio non Apple (ad esempio smartwatch Android). Queste notifiche possono essere trasmesse su un singolo dispositivo alla volta: se l'inoltro è abilitato su uno smartwatch di terze parti, non potrete visualizzare le notifiche su Apple Watch e viceversa. Potrete trovare l'opzione nella sezione Notifiche dell'app Impostazioni.

L'inoltro delle notifiche

Aggiornamenti di sicurezza in background

Questi aggiornamenti forniscono versioni di sicurezza leggere - tra un update software e l'altro - per componenti come il browser Safari, l'insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole. Attivando l'opzione, i miglioramenti verranno installati automaticamente non appena saranno disponibili. Si tratta di una novità pensata per offrire ulteriori protezioni.