Ecco quando Apple dovrebbe presentare la nuova Siri basata su Google Gemini

Dopo una lunga attesa, diversi rinvii e ostacoli da affrontare, l'arrivo della nuova Siri è ormai imminente. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di presentarla tra pochissimo, mostrando le sue funzionalità e tutte le novità. Quel che è certo è che non è stato un periodo semplice per Apple, sotto questo punto di vista. L'azienda di Cupertino ha dovuto fare i conti con diversi rallentamenti e, nonostante progetti e ambizioni, i primi risultati non sono stati all'altezza delle aspettative, quindi non era ancora pronta a presentare la nuova Siri. Finalmente, tra poco potremmo scoprire le sue potenzialità.