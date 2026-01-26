Ecco quando Apple dovrebbe presentare la nuova Siri basata su Google Gemini

Dopo una lunga attesa, diversi rinvii e ostacoli da affrontare, l'arrivo della nuova Siri è ormai imminente. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple avrebbe intenzione di presentarla tra pochissimo, mostrando le sue funzionalità e tutte le novità. Quel che è certo è che non è stato un periodo semplice per Apple, sotto questo punto di vista. L'azienda di Cupertino ha dovuto fare i conti con diversi rallentamenti e, nonostante progetti e ambizioni, i primi risultati non sono stati all'altezza delle aspettative, quindi non era ancora pronta a presentare la nuova Siri. Finalmente, tra poco potremmo scoprire le sue potenzialità.
Quando verrà presentata la nuova Siri?
Le indiscrezioni arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, quindi vi invitiamo come sempre a prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme ufficiali. Ad ogni modo, la nuova Siri dovrebbe essere presentata il prossimo mese, ovvero intorno alla metà di febbraio. "L'azienda ha in programma di annunciare la nuova Siri nella seconda metà di febbraio, periodo in cui ne dimostrerà le funzionalità", ha scritto nella sua newsletter.
Al momento non sappiamo ancora se Apple organizzerà un vero e proprio evento o se terrà briefing privati con i media. In ogni caso, la nuova Siri dovrebbe far parte di iOS 26.4, la cui versione beta sarà disponibile a febbraio e verrà distribuita pubblicamente intorno al mese di marzo o inizio aprile. Come sempre, condivideremo con voi ogni novità scoperta nelle versioni beta, in modo da offrirvi un'anteprima di ciò che potrete aspettarvi tra qualche mese.
Un assistente potenziato
La nuova versione dovrebbe essere disponibile su iPhone 15 e modelli successivi. Come vi abbiamo già anticipato, Apple ha dovuto affrontare una serie di sfide in precedenza. Proprio per questo motivo si è poi rivolta a Google: l'assistente integrerà la tecnologia Gemini e sarà "significativamente più capace" in futuro.