Elden Ring Nightreigns: The Forsaken Hollows bombardato di recensioni negative su Steam

Elden Ring Nightreigns: The Forsaken Hollows è stato bombardato di recensioni negative su Steam nel corso degli ultimi trenta giorni, presentando al momento una media "perlopiù negativa" sulla piattaforma digitale Valve.

Cos'è successo? Fondamentalmente gli utenti hanno ritenuto alcuni elementi del DLC davvero troppo frustranti, con particolare riferimento alla voragine mortale che attraversa la mappa e in cui risulta fin troppo facile cadere, incorrendo nel game over.

Il problema è che l'esperienza di Elden Ring Nightreign non aveva preparato i giocatori a una situazione simile, spronandoli anzi a saltare senza porsi il problema di dove e come sarebbero atterrati, godendo di una sorta di invulnerabilità; invulnerabilità che qui viene improvvisamente revocata.

A ciò si aggiunge l'inedita verticalità degli scenari, che rende davvero ostico pianificare un percorso efficace, a maggior ragione alla luce del fatto che la posizione dei cristalli viene rivelata soltanto durante la seconda notte.