Elden Ring Nightreigns: The Forsaken Hollows bombardato di recensioni negative su Steam

Elden Ring Nightreigns: The Forsaken Hollows è stato bombardato di recensioni negative su Steam nel corso degli ultimi trenta giorni, presentando al momento una media "perlopiù negativa" sulla piattaforma digitale Valve.
Cos'è successo? Fondamentalmente gli utenti hanno ritenuto alcuni elementi del DLC davvero troppo frustranti, con particolare riferimento alla voragine mortale che attraversa la mappa e in cui risulta fin troppo facile cadere, incorrendo nel game over.
Il problema è che l'esperienza di Elden Ring Nightreign non aveva preparato i giocatori a una situazione simile, spronandoli anzi a saltare senza porsi il problema di dove e come sarebbero atterrati, godendo di una sorta di invulnerabilità; invulnerabilità che qui viene improvvisamente revocata.
A ciò si aggiunge l'inedita verticalità degli scenari, che rende davvero ostico pianificare un percorso efficace, a maggior ragione alla luce del fatto che la posizione dei cristalli viene rivelata soltanto durante la seconda notte.
Il troppo stroppia?
Considerando che i soulslike hanno sempre esercitato un grande fascino proprio per via del loro consistente grado di sfida, senza per questo generare moti d'ira e review bombing da parte dei giocatori, è chiaro che le novità introdotte da The Forsaken Hollows, lanciato lo scorso dicembre, sono state giudicate eccessive da una parte dell'utenza.
Certo, non tutti hanno espresso frustrazione o disappunto nei confronti delle meccaniche che caratterizzano il DLC, prendendole semplicemente come una nuova prova da superare, ma a questo punto immaginiamo che FromSoftware correrà comunque ai ripari andando a limare un po' gli spigoli dell'esperienza.