Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è disponibile da oggi: crescono i ranghi dei Crepuscolari

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows , la prima espansione maggiore per il gioco d'azione survival cooperativo multiplayer live service di FromSoftware. The Forsaken Hollows è giocabile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.

Le novità principali

Installando il DLC, i vostri Crepuscolari potranno arruolare due nuovi archetipi alla tavola rotonda della caccia: l'Erudito e la Becchina.

L'Erudito è un accademico esperto nel lancio degli incantesimi, con profonda conoscenza arcana e una spiccata capacità di osservazione che lo rende un formidabile alleato in battaglia.

La Becchina è una custode delle porte dell'oltretomba, guidata dalla fede e dalla forza. Addestrata dal monastero per eliminare il Signore della notte, annienta i nemici con grande spietatezza.

Inoltre, i Crepuscolari potranno scoprire nuove aree e minacce a Plagaride, affrontare due nuovi boss all'alba del terzo giorno e esplorare una misteriosa Terra mutevole che cambia la configurazione della mappa a determinate condizioni, per un'esperienza di gioco sempre diversa.

Elden Ring Nightreign è un gioco d'azione survival cooperativo multiplayer in cui nessuna partita è mai uguale a un'altra. Dopo aver scelto un Crepuscolare dotato di specifiche armi e abilità, dovrete esplorare e combattere la mappa in continua evoluzione, subendo la pressione della Marea della Notte. Sopravvivere fino al terzo giorno permette di affrontare il boss finale, che richiede collaborazione e strategia per essere battuto.

Chi possiede le Deluxe, Seekers o Collector's Edition su Steam riceverà automaticamente il DLC The Forsaken Hollows. I giocatori su console dovranno scaricarlo manualmente dallo store della propria piattaforma. Chi ha la Standard Edition può acquistare il DLC separatamente per 15 euro.