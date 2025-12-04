0

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è disponibile da oggi: crescono i ranghi dei Crepuscolari

Bandai Namco ha anunciato la disponibilità di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows, la prima espansione maggiore del live service di FromSoftware.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/12/2025
Un nemico di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows
Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
Articoli News Video Immagini

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità di Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows, la prima espansione maggiore per il gioco d'azione survival cooperativo multiplayer live service di FromSoftware. The Forsaken Hollows è giocabile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.

Le novità principali

Installando il DLC, i vostri Crepuscolari potranno arruolare due nuovi archetipi alla tavola rotonda della caccia: l'Erudito e la Becchina.

L'Erudito è un accademico esperto nel lancio degli incantesimi, con profonda conoscenza arcana e una spiccata capacità di osservazione che lo rende un formidabile alleato in battaglia.

La Becchina è una custode delle porte dell'oltretomba, guidata dalla fede e dalla forza. Addestrata dal monastero per eliminare il Signore della notte, annienta i nemici con grande spietatezza.

Inoltre, i Crepuscolari potranno scoprire nuove aree e minacce a Plagaride, affrontare due nuovi boss all'alba del terzo giorno e esplorare una misteriosa Terra mutevole che cambia la configurazione della mappa a determinate condizioni, per un'esperienza di gioco sempre diversa.

Elden Ring Nightreign, la recensione del gioco cooperativo di FromSoftware Elden Ring Nightreign, la recensione del gioco cooperativo di FromSoftware

Elden Ring Nightreign è un gioco d'azione survival cooperativo multiplayer in cui nessuna partita è mai uguale a un'altra. Dopo aver scelto un Crepuscolare dotato di specifiche armi e abilità, dovrete esplorare e combattere la mappa in continua evoluzione, subendo la pressione della Marea della Notte. Sopravvivere fino al terzo giorno permette di affrontare il boss finale, che richiede collaborazione e strategia per essere battuto.

Chi possiede le Deluxe, Seekers o Collector's Edition su Steam riceverà automaticamente il DLC The Forsaken Hollows. I giocatori su console dovranno scaricarlo manualmente dallo store della propria piattaforma. Chi ha la Standard Edition può acquistare il DLC separatamente per 15 euro.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è disponibile da oggi: crescono i ranghi dei Crepuscolari