Meta Quest potrebbe tornare ai micro-display OLED: Meta Quest 4 o nuovo modello premium?

Si prospetta un gradito ritorno per i visori di realtà virtuale targati Meta. Diverse fonti indicano lo sviluppo di un nuovo headset con schermi micro-OLED, tecnologia che segnerebbe un netto passo avanti rispetto agli attuali pannelli LCD. Restano però incerti alcuni dettagli: i rumor, infatti, non sanno dire se sarà il Quest 4, oppure una versione avanzata della nuova generazione.
Nel frattempo aumentano le voci su un possibile slittamento della data di lancio, che potrebbe arrivare anche nel 2027.
Meta Quest 4 con display OLED?
Il passaggio a display micro-OLED rappresenterebbe per Meta un ritorno a tecnologie già utilizzate nelle prime generazioni di visori. Nei modelli iniziali come Oculus Rift e il primo Oculus Quest vennero infatti impiegati display AMOLED, capaci di neri profondi e contrasti elevati. In seguito, l'azienda preferì display LCD per contenere costi e semplificare produzione.
Oggi però la pressione dei concorrenti, come Apple e Samsung, rende utile reintrodurre pannelli OLED o micro-OLED, per offrire immagini più realistiche. Secondo le indiscrezioni più recenti il componente display sarà fornito da aziende come BOE (unità BMOT) e Seeya, già indicate come partner per la fornitura di pannelli OLED per il prossimo visore.
Dal punto di vista del design l'obiettivo sarebbe rendere il nuovo headset più leggero e sottile. Alcuni rumor parlano di un fattore di forma "goggles-like", con una unità separata per computazione e batteria, una soluzione già adottata da altri produttori per distribuire il peso e migliorare comfort e portabilità. In termini di tempistiche però le cose si complicano. Diverse fonti fissano l'uscita del Quest 4 per il 2026, ma altre segnalano un possibile slittamento al 2027. Alcuni progetti interni, identificati con nomi come "Pismo Low" e "Pismo High", sarebbero stati abbandonati in favore di un nuovo prototipo chiamato Puffin, che privilegerebbe leggerezza e compattezza rispetto a caratteristiche di fascia alta.
In aggiunta l'azienda sembra sperimentare funzionalità come regolazione automatica della distanza interpupillare (IPD) e sblocco tramite riconoscimento del volto, elementi che suggeriscono l'intento di migliorare l'ergonomia e l'esperienza utente in modo significativo. Intanto il nuovo visore di Valve porterà i giochi Android sulla piattaforma: tutti i dettagli su Steam Frame.