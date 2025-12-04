Meta Quest potrebbe tornare ai micro-display OLED: Meta Quest 4 o nuovo modello premium?

Meta Quest 4 con display OLED?

Il passaggio a display micro-OLED rappresenterebbe per Meta un ritorno a tecnologie già utilizzate nelle prime generazioni di visori. Nei modelli iniziali come Oculus Rift e il primo Oculus Quest vennero infatti impiegati display AMOLED, capaci di neri profondi e contrasti elevati. In seguito, l'azienda preferì display LCD per contenere costi e semplificare produzione.

Meta Quest 3

Oggi però la pressione dei concorrenti, come Apple e Samsung, rende utile reintrodurre pannelli OLED o micro-OLED, per offrire immagini più realistiche. Secondo le indiscrezioni più recenti il componente display sarà fornito da aziende come BOE (unità BMOT) e Seeya, già indicate come partner per la fornitura di pannelli OLED per il prossimo visore.

Dal punto di vista del design l'obiettivo sarebbe rendere il nuovo headset più leggero e sottile. Alcuni rumor parlano di un fattore di forma "goggles-like", con una unità separata per computazione e batteria, una soluzione già adottata da altri produttori per distribuire il peso e migliorare comfort e portabilità. In termini di tempistiche però le cose si complicano. Diverse fonti fissano l'uscita del Quest 4 per il 2026, ma altre segnalano un possibile slittamento al 2027. Alcuni progetti interni, identificati con nomi come "Pismo Low" e "Pismo High", sarebbero stati abbandonati in favore di un nuovo prototipo chiamato Puffin, che privilegerebbe leggerezza e compattezza rispetto a caratteristiche di fascia alta.

In aggiunta l'azienda sembra sperimentare funzionalità come regolazione automatica della distanza interpupillare (IPD) e sblocco tramite riconoscimento del volto, elementi che suggeriscono l'intento di migliorare l'ergonomia e l'esperienza utente in modo significativo. Intanto il nuovo visore di Valve porterà i giochi Android sulla piattaforma: tutti i dettagli su Steam Frame.