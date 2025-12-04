2

Mario Tennis Fever: è disponibile il pre-order su Amazon per questa nuova avventura sportiva dell'idraulico più famoso al mondo

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare la prenotazione di una copia di Mario Tennis Fever per Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/12/2025
Mario Tennis Fever

Su Amazon è presente e disponibile un'opportunità interessante per tutti i fan di Mario e dell'universo di Mario. Il 12 febbraio 2026 uscirà Mario Tennis Fever di cui è possibile prenotare una copia a 79,99€ direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Mario Tennis Fever arriva come esclusiva per Nintendo Switch 2, portando la serie tennistica di Mario verso una delle sue evoluzioni più ricche. Il gioco offre un roster senza precedenti: 38 personaggi giocabili, il numero più alto mai visto nella saga. Ogni personaggio presenta caratteristiche uniche, rendendo ogni match dinamico e imprevedibile.

Ulteriori dettagli sul gioco

Una delle principali novità è rappresentata dalle 30 racchette frenesia, che introducono un livello di personalizzazione inedito. Ogni racchetta modifica il gameplay, permettendo di adattare lo stile di gioco del proprio personaggio o ribaltare l'esito di una partita nei momenti cruciali.

Mariotennisfever Scrn 14

Tra le varie modalità disponibili spicca la modalità Storia, nella quale Mario e i suoi amici vengono trasformati in versioni "baby", dando vita a una trama divertente e piena di colpi di scena, con sfide dedicate e ambientazioni originali. Per chi ama un'esperienza più fisica e coinvolgente, Mario Tennis Fever supporta anche i comandi di movimento dei Joy-Con 2 grazie alla modalità Swing, ideale per giocare in famiglia o con gli amici in modo intuitivo e immediato

