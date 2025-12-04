Mario Tennis Fever: è disponibile il pre-order su Amazon per questa nuova avventura sportiva dell'idraulico più famoso al mondo

Su Amazon è presente e disponibile un'opportunità interessante per tutti i fan di Mario e dell'universo di Mario. Il 12 febbraio 2026 uscirà Mario Tennis Fever di cui è possibile prenotare una copia a 79,99€ direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box qui giù: Mario Tennis Fever arriva come esclusiva per Nintendo Switch 2, portando la serie tennistica di Mario verso una delle sue evoluzioni più ricche. Il gioco offre un roster senza precedenti: 38 personaggi giocabili, il numero più alto mai visto nella saga. Ogni personaggio presenta caratteristiche uniche, rendendo ogni match dinamico e imprevedibile.