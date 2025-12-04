Ride 6 torna a mostrarsi con un trailer di approfondimento del gameplay

Il titolo propone due esperienze di guida distinte, calibrate sul livello di abilità del giocatore, la modalità Arcade e Pro . La prima semplifica i comandi e riduce la complessità della guida, ideale per i principianti o per chi vuole scendere subito in pista. L'esperienza Pro, invece, è pensata per gli utenti più esperti: consente di regolare numerosi parametri tecnici della moto e richiede maggiore padronanza per sfruttarne la flessibilità.

Milestone ha pubblicato il primo trailer con sequenze di gameplay di Ride 6 , offrendo un assaggio delle novità e delle caratteristiche del nuovo capitolo dedicato alle corse su due ruote, atteso per il prossimo anno.

Una modalità carriera rinnovata e 10 piloti reali da sfidare

Sia che decidiate di giocare in modalità Arcade o Pro, Ride 6 offrirà un ampio ventaglio di sfide e la possibilità di confrontarsi con dieci piloti reali, tra cui Casey Stoner, Troy Bayliss e Guy Martin, all'interno di Ride Fest, la nuova modalità carriera basata su un sistema di eventi aperto che permette di costruire il proprio percorso verso il podio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Ride 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 12 febbraio 2026 per PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Sviluppato con Unreal Engine 5, è stato presentato come il capitolo più ambizioso e completo della serie, con oltre 340 moto suddivise in 7 categorie e ben 45 tracciati globali.