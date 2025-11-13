Milestone ha annunciato RIDE 6 per PS5, Xbox Series X|S e PC: trailer e data di uscita

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer trailer ufficiale, che potrete visualizzare nel lettore sottostante, e dai primi dettagli sul gioco, che viene definito dai suoi autori "il capitolo più ambizioso e completo" della serie.

Il team di Milestone oggi ha annunciato RIDE 6 , un nuovo capitolo per la serie di corse su due ruote. Debutterà su PS5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store) il 12 febbraio 2026 .

Oltre 340 moto e grafica in Unreal Engine 5

Il fulcro dell'esperienza di RIDE 6 sarà la modalità carriera RIDE Fest, una sorta di festival itinerante con progressione libera, dove i giocatori impersonano veri piloti. Il nostro obiettivo è avanzare lungo le tappe affrontando 10 leggende del motociclismo, tra cui Casey Stoner, Troy Bayliss e Guy Martin, per diventare i numeri uno.

Milestone promette il garage più ampio della serie, con oltre 340 moto da 21 produttori differenti e per 7 categorie, che includono le nuove Bagger e Maxi Enduro. Potrete farle sfrecciare su 45 piste globali, tra circuiti iconici, strade urbane, kartodromi e, per la prima volta nella storia della serie, anche su gare fuoristrada e ghiaia.

RIDE 6 è in sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, con Milestone che promette una grafica di alto livello, suoni realistici per le moto e un nuovo sistema a doppia fisica: l'esperienza Pro garantisce simulazione avanzata con assist personalizzabili, mentre la modalità Arcade offre un accesso più semplice ai neofiti, rendendo il gioco più inclusivo che mai.

Torna inoltre una rinnovata Riding School, con sfide e ricompense per affinare le abilità del giocatore. Non manca ovviamente il multiplayer online con cross-play globale e locale a schermo condiviso. Infine, la personalizzazione resta centrale: editor avanzati per moto, caschi e tute permettono di esprimere il proprio stile, mentre il Race Creator consente di creare gare su misura.