Road to Screamer è un nuovo video in cui Milestone ci racconta tutto sul rilancio dello storico gioco di corse

Il team milanese Milestone ha pubblicato Road to Screamer, ovvero una sorta di video documentario in cui vari elementi del team raccontano la storia di questo particolare progetto, che punta a rilanciare lo storico gioco di corse all'interno del panorama odierno.

Come alcuni forse ricorderanno, il primo Screamer uscì nel 1995 da parte del team chiamato allora Graffiti, e rappresentò qualcosa di unico nel panorama PC in particolare, perché portava il dinamismo del gioco di corse di stampo tipicamente arcade in un ambito che non aveva molti esponenti del genere.

In seguito arrivarono i seguiti Screamer 2 e Screamer Rally, ma la serie poi si è fondamentalmente interrotta e torna adesso dopo decenni con questo nuovo capitolo che apporta diverse novità alle caratteristiche originali.