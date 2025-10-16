Screamer presenta il team degli Jupiter Stormers con un trailer in stile anime

I tre personaggi si presentano dotati di caratterizzazioni particolari, ognuno con un proprio stile e un proprio background ma tutti e tre uniti da una medesima volontà che li spinge a prendere parte alle corse con il team Jupiter Stormers, dopo aver visto il trailer sulla squadra dei Green Reapers .

Come vediamo nel trailer, un nuovo team è pronto a scendere nelle strade sotterranee di Neo Rey: sono gli Jupiter Stormers, un gruppo di menti brillanti diventate piloti, alimentate più dalla volontà di ricerca incessante e dalla sete di conoscenza che dalla volontà di trovare la gloria sulle strade.

Tre scienziati diventati piloti

Guidato da Aisha Waghmare, ingegnere spaziale con un passato tormentato, il team è uno spin-off della potente compagnia spaziale Jupiter Dreams, che opera come vettore commerciale e struttura di ricerca nell'economia spaziale.

Al suo fianco troviamo Lavinia Ricci Antinori, una giovane promessa volenterosa di mettersi alla prova, e Gregor Falkenstein, un genio scientifico spietato, affascinato dalla cibernetica.

Gli Jupiter Stormers non cercano né fama né potere, ma sembrano spinti soprattutto dall'amore per la scienza. Invitati da Gage Veloc, meccanico del torneo ed ex collega di Aisha, nel tentativo di lasciarsi alle spalle le amarezze del passato, i tre si ritrovano coinvolti nelle vicende della storia, dentro e fuori dalle piste.

Screamer è il seguito di una storica serie di giochi di corse da parte di Milestone, che si rilancia dotato di una caratterizzazione tutta nuova in stile anime e con una sorta di struttura narrativa più consistente del solito. Non c'è ancora una data di uscita ma il gioco è previsto per il 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.