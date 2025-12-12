Un trailer svela la data di uscita di Screamer, il nuovo gioco di corse arcade di Milestone

Durante i The Game Awards, il team italiano di Milestone ha svelato la data di uscita di Screamer con un trailer. Il gioco di corse arcade caratterizzato da uno stile che ricorda gli anime degli anni '90 sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC , via Steam ed Epic Games Store.

Corse e combattimenti

Screamer si presenta come erede spirituale della serie nata nel 1996, ma con un'ambientazione futuristica e distopica. Qui le corse non sono semplici competizioni di velocità: le auto diventano armi e i piloti combattono per ragioni intime e personali, intrecciando duelli e strategie in un contesto narrativo che amplifica la tensione.

Elemento distintivo di Screamer è il sistema di guida "twin stick", che richiede l'uso simultaneo delle due levette analogiche: una per la direzione, l'altra per la derapata. Ogni curva diventa così una prova di coordinazione e precisione, dove calibrare i movimenti significa mantenere la traiettoria e al tempo stesso eseguire drift spettacolari.