1

Un trailer svela la data di uscita di Screamer, il nuovo gioco di corse arcade di Milestone

Milestone ha svelato la data di uscita di Screamer, il gioco di corse arcade italiano è pronto per arrivare su PS5, Xbox Series X|S e PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/12/2025
Uno dei bolidi di Screamer
Screamer
Screamer
Articoli News Video Immagini

Durante i The Game Awards, il team italiano di Milestone ha svelato la data di uscita di Screamer con un trailer. Il gioco di corse arcade caratterizzato da uno stile che ricorda gli anime degli anni '90 sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, via Steam ed Epic Games Store.

Il filmato non punta soltanto sull'adrenalina delle gare, ma mette in risalto i protagonisti: cinque team, ciascuno guidato da motivazioni diverse, che si affrontano in un Torneo spietato organizzato da una figura misteriosa. Il giocatore potrà scegliere il proprio pilota, ognuno con una storia personale e un veicolo unico, dotato di abilità speciali da sfruttare per prevalere negli scontri.

Corse e combattimenti

Screamer si presenta come erede spirituale della serie nata nel 1996, ma con un'ambientazione futuristica e distopica. Qui le corse non sono semplici competizioni di velocità: le auto diventano armi e i piloti combattono per ragioni intime e personali, intrecciando duelli e strategie in un contesto narrativo che amplifica la tensione.

Screamer è un gioco di corse finalmente originale ed eccitante. Lo abbiamo provato alla Gamescom Screamer è un gioco di corse finalmente originale ed eccitante. Lo abbiamo provato alla Gamescom

Elemento distintivo di Screamer è il sistema di guida "twin stick", che richiede l'uso simultaneo delle due levette analogiche: una per la direzione, l'altra per la derapata. Ogni curva diventa così una prova di coordinazione e precisione, dove calibrare i movimenti significa mantenere la traiettoria e al tempo stesso eseguire drift spettacolari.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un trailer svela la data di uscita di Screamer, il nuovo gioco di corse arcade di Milestone