S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mostra qualcosa della nuova espansione in arrivo

Nel video, dalla nebbia vediamo affiorare progressivamente il profilo di una struttura in lontananza, che sembra riferirsi alla centrale nucleare di Chernobyl , facendo pensare che il nuovo DLC della storia sarà ambientato in tale iconica area della Zona.

GSC Game World ha pubblicato un nuovo video teaser e un messaggio sulle novità in arrivo per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nel 2026, in particolare la nuova espansione della storia prevista per il prossimo anno, indicando la possibile ambientazione.

Un indizio sulla nuova ambientazione

"Cari Stalker, il 2025 è stato un anno ricco di avventure nella Zona per noi, pieno di sfide, scoperte e lunghe notti che in qualche modo si sono trasformate in qualcosa di meraviglioso", si legge nel messaggio pubblicato da GSC Game World su Steam.

"Abbiamo lavorato alacremente al gioco per tutto l'anno, dedicandoci anima e corpo per migliorarlo ogni giorno. E ora i risultati si vedono: tutto sembra molto più fluido e affidabile, funziona alla perfezione sui PC e brilla sulle console. Quando finalmente abbiamo lanciato la versione per PS5 a novembre, i vostri commenti ci hanno riempito di gioia", si legge inoltre nella lettera, che poi passa a parlare delle novità in arrivo.

"Ci sono ancora tante cose che vogliamo condividere con voi e non vediamo l'ora di tuffarci insieme nel 2026. Il primo DLC della storia sta procedendo bene e stiamo anche lavorando a un importante aggiornamento a una versione più recente di Unreal Engine 5 per rendere la Zona ancora più stabile e spettacolare".

Dunque ci sono evoluzioni tecnologiche in arrivo per quanto riguarda l'engine di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ma anche nuovi contenuti ed elementi della storia, tutte cose su cui il team promette che "Maggiori dettagli arriveranno molto presto", dunque non resta che aspettare per saperne di più.

Il gioco è migliorato molto con l'arrivo della patch 1.7, mentre ulteriori contenuti sono stati introdotti con l'update gratis di un paio di settimane fa che ha introdotto nuove quest, personaggi e ambientazioni.