Warhammer 40.000: Space Marine 2 si espande con l'update Techmarine: una nuova classe, missioni e contenuti

È passato quasi un anno dall'annuncio ufficiale del prossimo capitolo della serie, ma il supporto post‑lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 non accenna a rallentare. Saber Interactive ha pubblicato l'aggiornamento "Techmarine", un update ricco che introduce una nuova classe, una missione PvE inedita e vari contenuti aggiuntivi.

La novità principale è proprio il Techmarine, ora disponibile in tutte le modalità PvE e PvP. Si tratta di una classe specializzata nel crowd control e nella difesa d'area, grazie a un loadout dedicato e a potenti armi automatiche integrate nell'armatura. Il Techmarine impugna inoltre una nuova arma esclusiva, l'Ascia Omnissiana, ideale per ampi attacchi corpo a corpo, e può contare su 25 perk per personalizzare lo stile di gioco e massimizzare l'efficacia in battaglia.