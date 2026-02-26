4

Warhammer 40.000: Space Marine 2 si espande con l'update Techmarine: una nuova classe, missioni e contenuti

L'update Techmarine di Space Marine 2 introduce una nuova classe, una missione PvE, cosmetici del Season Pass 2 e il primo Chapter Voice Pack con oltre 1.300 linee vocali e tre nuovi volti applicabili a tutte le classi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/02/2026
È passato quasi un anno dall'annuncio ufficiale del prossimo capitolo della serie, ma il supporto post‑lancio di Warhammer 40.000: Space Marine 2 non accenna a rallentare. Saber Interactive ha pubblicato l'aggiornamento "Techmarine", un update ricco che introduce una nuova classe, una missione PvE inedita e vari contenuti aggiuntivi.

La novità principale è proprio il Techmarine, ora disponibile in tutte le modalità PvE e PvP. Si tratta di una classe specializzata nel crowd control e nella difesa d'area, grazie a un loadout dedicato e a potenti armi automatiche integrate nell'armatura. Il Techmarine impugna inoltre una nuova arma esclusiva, l'Ascia Omnissiana, ideale per ampi attacchi corpo a corpo, e può contare su 25 perk per personalizzare lo stile di gioco e massimizzare l'efficacia in battaglia.

Le altre novità

Accanto alla nuova classe arrivano una missione PvE aggiuntiva e un'arma inedita. L'aggiornamento introduce anche i consueti cosmetici del Season Pass 2: i Raven Guard ricevono un Champion Pack con un'armatura completa per la classe Assault e una skin unica per la Bolt Pistol, mentre i Carcharodons ottengono i loro primi elementi estetici, tra cui due spallacci, due elmi e una corazza esclusiva dedicata ai celebri predatori dello spazio profondo.

La Patch 12 porta inoltre il primo Chapter Voice Pack di Space Marine 2, con oltre 1.300 linee vocali re‑incise nello stile dei Blood Angels, Space Wolves e Black Templars. Il pacchetto include anche tre nuovi volti per gli Space Marine, ora applicabili a qualsiasi classe grazie alla rimozione del vincolo che limitava i volti a ruoli specifici. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alle note presenti sul sito ufficiale.

