Warhammer 40,000: Space Marine 2 ha ricevuto l'aggiornamento dell'anniversario, il più grande di sempre

Saber Interactive ha pubblicato l'aggiornamento dell'anniversario di Warhammer 40,000: Space Marine 2 , la sua recente hit, che è stata arricchita di una grande quantità di contenuti gratuiti. La novità segna anche l'avvio del secondo anno di aggiornamenti, che coincide con il lancio del Season Pass II . Per festeggiare, il gioco base è scontato del 50% su Steam.

Tutte le novità

Saber ricorda anche che il nuovo aggiornamento è il più grande di sempre e copre ogni aspetto possibile del gioco. Ci sono quindi nuove modalità di gioco, nuove missioni, mappe, nemici, armi e più miglioramenti all'esperienza di gioco "di quanti Xenos ci siano nell'universo."

Più in dettaglio, l'aggiornamento dell'anniversario include la nuova Operazione "Vortex", con un nuovo temibile boss, la Mutalith Vortex Beast; una nuova arena PvP, "Bridge", ambientata su Avarax; una nuova modalità di gioco PvE chiamata "Stratagemmi", che introduce modificatori di gioco giornalieri e settimanali; una nuova modalità di gioco "Helbrute Onslaught" per il PvP, con un Helbrute giocabile; 3 nuove armi (Pyreblaster, Pyrecannon e Power Axe) e diverse nuove varianti di armi, come la Xenophase Blade, il Combi Melta o la Chainsword a doppio taglio; un nuovo nemico Majoris: il Chaos Spawn, disponibile in tre varianti uniche; un set di sei skin uniche per i Campioni del Caos, sbloccabili nella modalità Guerra Eterna; tantissimi miglioramenti all'esperienza di gioco e alla personalizzazione, come la possibilità di utilizzare le skin dei Campioni come cosmetici multipli e individuali con una qualsiasi delle classi giocabili del gioco.

Come detto, l'aggiornamento avvia anche i contenuti del secondo season pass, con i primi due DLC: il Black Templars Champion Pack e l'Imperial Fists Cosmetic Pack. Il primo include una nuova champion skin per la classe Bulwark e una Power Sword skin, mentre il secondo vari cosmetici.