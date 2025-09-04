Warhammer 40,000: Space Marine 2 ha ricevuto l'aggiornamento dell'anniversario, il più grande di sempre

Saber Interactive ha pubblicato l'aggiornamento dell'anniversario di Warhammer 40,000: Space Marine 2, la sua recente hit, che è stata arricchita di una grande quantità di contenuti gratuiti. La novità segna anche l'avvio del secondo anno di aggiornamenti, che coincide con il lancio del Season Pass II. Per festeggiare, il gioco base è scontato del 50% su Steam.
Tutte le novità
Saber ricorda anche che il nuovo aggiornamento è il più grande di sempre e copre ogni aspetto possibile del gioco. Ci sono quindi nuove modalità di gioco, nuove missioni, mappe, nemici, armi e più miglioramenti all'esperienza di gioco "di quanti Xenos ci siano nell'universo."
Più in dettaglio, l'aggiornamento dell'anniversario include la nuova Operazione "Vortex", con un nuovo temibile boss, la Mutalith Vortex Beast; una nuova arena PvP, "Bridge", ambientata su Avarax; una nuova modalità di gioco PvE chiamata "Stratagemmi", che introduce modificatori di gioco giornalieri e settimanali; una nuova modalità di gioco "Helbrute Onslaught" per il PvP, con un Helbrute giocabile; 3 nuove armi (Pyreblaster, Pyrecannon e Power Axe) e diverse nuove varianti di armi, come la Xenophase Blade, il Combi Melta o la Chainsword a doppio taglio; un nuovo nemico Majoris: il Chaos Spawn, disponibile in tre varianti uniche; un set di sei skin uniche per i Campioni del Caos, sbloccabili nella modalità Guerra Eterna; tantissimi miglioramenti all'esperienza di gioco e alla personalizzazione, come la possibilità di utilizzare le skin dei Campioni come cosmetici multipli e individuali con una qualsiasi delle classi giocabili del gioco.
Come detto, l'aggiornamento avvia anche i contenuti del secondo season pass, con i primi due DLC: il Black Templars Champion Pack e l'Imperial Fists Cosmetic Pack. Il primo include una nuova champion skin per la classe Bulwark e una Power Sword skin, mentre il secondo vari cosmetici.