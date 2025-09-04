Amazon Prime Gaming regala 11 giochi gratis a settembre: vediamo la lista dei titoli

Come ogni mese, anche questo settembre arriveranno altri giochi gratis da parte di Amazon Prime Gaming, che ha annunciato in queste ore gli 11 titoli che verranno regalati a tutti gli abbonati a Prime nel corso del mese appena iniziato, con nomi e date.
Vediamo dunque l'elenco dei giochi gratis di Amazon Prime Gaming di settembre, con segnalata la data di sblocco e il servizio dal quale è possibile scaricarli:
- Dungeons & Dragons: Ravenloft Series - 4 settembre (GOG)
- Into The Breach - 4 settembre (Epic Games Store)
- Sid Meier's Civilization 4: The Complete Edition - 4 settembre (GOG)
- Afterimage - 11 settembre (Amazon Games App)
- Spelljammer: Pirates of Realmspace - 11 settembre (GOG)
- Tower of Time - 11 settembre (GOG)
- Subterrain: Mines of Titan - 11 settembre (Amazon Games App)
- Residual - 18 settembre (GOG)
- Fate: The Cursed King - 18 settembre (GOG)
- Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition - 25 settembre (Legacy Games)
- Pixel Cafe - 25 settembre (Amazon Games App)
I giochi possono essere scaricati dalla data segnalata e rimangono poi nella libreria dell'utente.
Altri titoli disponibili su Amazon Luna
Quattro giochi sono dunque già disponibili a partire da oggi, e si tratta peraltro di titoli molto interessanti, con Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, l'ottimo strategico Into the Breach e Civilization 4 che non ha veramente bisogno di presentazioni.
Considerando anche i numerosi giochi messi a disposizione nel mese di agosto, c'è veramente una grande abbondanza di titoli a disposizione degli abbonati ad Amazon Prime Gaming, sebbene alcuni giochi siano chiaramente di dimensioni minori rispetto ad altri.
Ricordiamo che tutti gli abbonati ad Amazon Prime sono anche abbonati a Prime Gaming, dunque la platea di utenti che possono scaricare i giochi in questione è alquanto ampia.
Gli abbonati a Prime Gaming possono inoltre accedere ai seguenti titoli attraverso Amazon Luna:
- Jackbox Party Pack 10
- Control: Ultimate Edition
- Garfield Kart: Furious Racing
- MotoGP 24
- Garfield Lasagna Party
- The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition
- SteamWorld Heist: Ultimate Edition
- Nobody Saves The World Complete
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
- SteamWorld Dig 2
- The Mummy Demastered
- The Adventure Pals
- River City Girls
- Fortnite OG
- Fortnite Ballistic
- Lego Fortnite Brick Life
- Fortnite Battle Royale
- Fortnite Festival
- Lego Fortnite Odyssey
- Rocket Racing
- Fortnite
- Trackmania Starter Access
- Fallout New Vegas: Ultimate Edition
- Fallout 3: Game of the Year Edition
- Rainbow Six Siege