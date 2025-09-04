Dragon Quest I & II HD-2D Remake si mostra le sue caratteristiche nel trailer panoramico del gameplay

Square Enix e il team Artdink Corporation hanno pubblicato un nuovo trailer panoramico per Dragon Quest I & II HD-2D Remake , che mostra più nel dettaglio le caratteristiche del gioco tra gameplay, storia e altri elementi di questa interessante raccolta di remake.

Due giochi interamente rifatti

Gli originali sono a questo punto decisamente datati, ma sono ancora in grado di offrire delle storie coinvolgenti, con personaggi entrati ormai nell'immaginario comune per quanto riguarda l'ambito degli RPG giapponesi.

La possibilità di poterli rigiocare per intero, all'interno di una rappresentazione grafica completamente rinnovata e con diverse altre innovazioni applicate è dunque un'occasione speciale da non perdere per tutti gli appassionati.

Oltre alla nuova grafica, i remake si presentano anche con diverse innovazioni applicate al sistema di combattimento, comunque legato a quello tradizionale a turni ma decisamente più divertente e agevole, e altre opzioni che vanno dalla modifica all'interfaccia a diverse scelte prese per migliorare la qualità della vita dei giocatori.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake ha la data di uscita fissata per il 30 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2 e come abbiamo visto non ci saranno ritardi, considerando che lo sviluppo è completo.