Dragon Quest I & II HD-2D Remake si è mostrato in un nuovo trailer dal Nintendo Direct

Entrambi i capitoli hanno subito diverse rielaborazioni a partire ovviamente dalla grafica e dai sistemi di gioco, con alcuni adattamenti applicati anche al sistema di controllo e di combattimento, ma ci sono anche contenuti inediti in arrivo.

Si tratta del remake in stile HD-2D dei primi due capitoli della celebre serie creata da Yuji Horii, che seguono la medesima operazione fatta con Dragon Quest III HD-2D Remake ma venendo proposti successivamente a questo, seguendo l'andamento cronologico della storia.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer in occasione del Nintendo Direct di oggi, mostrando qualcosa del gameplay e confermando la data di uscita fissata per il 30 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

Tante novità oltre al rifacimento tecnico

Entrambi i capitoli nella raccolta hanno ricevuto diversi scenari aggiuntivi ma visti prima, mentre in Dragon Quest 2 è stata introdotta anche la Principessa di Cannock come quarto personaggio utilizzabile nel party di protagonisti.

Grazie alla grande quantità di elementi inediti, entrambi i giochi offriranno parecchie novità anche a coloro che sono già esperti degli originali, anche a prescindere dalla nuova impostazione grafica in stile HD-2D.

La saga di Erdrick prosegue dunque con quelli che in verità sono stati pubblicati come primi due capitoli della serie, che cronologicamente si piazzano però dopo il terzo, nell'ordine in cui Square Enix ha deciso di pubblicare questi remake.

Le storie di entrambi i capitoli, di base, sono quelle originali, ma diversi elementi sono stati aggiunti in termini di quest, incontri e anche alcune aree esplorabili in modo da risultare piuttosto nuovi, con combattimenti e personaggi inediti o di ritorno da Dragon Quest III HD-2D Remake.

Diamo dunque una nuova occhiata a questa raccolta dei due capitoli nel nuovo trailer di Dragon Quest I & II HD-2D Remake riportato qui sopra, che ci ricorda l'uscita del titolo fissata per il 30 ottobre. Il gioco non offrirà upgrade su Nintendo Switch 2, presentandosi dunque similare alla versione per Switch 1.