Annunciata la data di uscita di Dragon Quest I & II HD-2D Remake, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Square Enix e gli sviluppatori di Artdink Corporation hanno annunciato la data di uscita di Dragon Quest I & II HD-2D Remake . La raccolta che include le versioni aggiornate e tirate a ludico di questi due classici del genere JRPG sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam e Microsoft Store. Non solo, è stata annunciata anche la versione Nintendo Switch 2 , che sarà disponibile lo stesso giorno.

I bonus di prenotazione e per il trasferimento dei salvataggi da Dragon Quest III

Preordinando Dragon Quest I & II HD-2D Remake i giocatori riceveranno come bonus un kit da viaggio che include una serie di oggetti utili per iniziare l'avventura nel migliore dei modi. Nello specifico comprende:

un paio di scarpe sante

tre semi della potenza

tre semi della difesa

tre semi dell'agilità

tre semi della vita

tre semi della magia

Non solo, i giocatori che hanno i dati di gioco di Dragon Quest III HD-2D Remake (ecco la nostra recensione) avranno diritto al "kit di trasformazione straordinaria", che include un costume da cane per Dragon Quest I e un costume da gatto per Dragon Quest II.

Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è una raccolta che include i rifacimenti del primo e del secondo capitolo della saga JRPG di Dragon Quest, pubblicati originariamente nel 1986 e nel 1987. Entrambi proporranno una grafica HD-2D, che combina pixel art ed elementi 3D per offrire uno stile rinnovato e al tempo stesso fedele ai titoli originali.

In Dragon Quest, il giocatore assume il ruolo di un discendente del leggendario eroe Erdrick. La missione principale è salvare il regno di Alefgard dal malvagio Dragonlord, che ha rubato la Sfera della Luce e ha portato oscurità nel mondo. Il protagonista deve viaggiare attraverso il regno, combattere mostri e infine affrontare il Dragonlord nel suo castello per riportare la pace ad Alefgard. Dragon Quest 2 è ambientato cento anni dopo gli eventi del primo gioco. La storia segue il principe di Midenhall, che viene incaricato di fermare il malvagio stregone Hargon dopo che quest'ultimo ha distrutto il castello di Moonbrooke.