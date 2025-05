Disponibile la demo di Total Chaos, nuovo sparatutto survival dagli autori di Turbo Overkill

Lo studio di sviluppo Trigger Happy Interactive, cui dobbiamo l'eccellente sparatutto in prima persona Turbo Overkill, e l'editore Apogee Entertainment, hanno annunciato la disponibilità della demo di Total Chaos, sparatutto survival in prima persona di genere horror, che potete provare su Steam senza spendere un centesimo, in previsione del lancio della versione finale che avverrà il 25 luglio 2025.