Con il pieno controllo della distribuzione, Sony può scontare il prezzo di PlayStation 5 in Cina

Quello cinese è un mercato enorme per i videogiochi, ma è dominato dai sistemi mobile e dai PC. Soprattutto la seconda piattaforma consente un accesso meno controllato ai giochi, usando VPN e passando da Steam. Sony ha deciso di scontare il prezzo di PlayStation 5 sul territorio cinese , per provare a conquistare una fetta più ampia dei giocatori locali, evidentemente meno attratti dalle console. Quello che può sembrare un normale sconto, in realtà è reso possibile dall'autonomia ottenuta dalla multinazionale sul territorio.

Pieno controllo

Infatti, la multinazionale giapponese ha recentemente ottenuto il pieno controllo della distribuzione del suo hardware nel paese, precedentemente gestito tramite una joint venture con Oriental Pearl, compagnia che si occupa di intrattenimento in Cina.

C'è da dire che il taglio di prezzo dovrebbe essere solo temporaneo: PlayStation 5 Slim passerà da 2.999 (416 dollari USA circa) a 2.799 Yuan (389 dollari USA circa), in celebrazione dell'evento di shopping 618 (data di fondazione di JD - piattaforma di e-commerce).

Sembra un normale sconto, ma è il segno della possibilità per Sony di gestire direttamente il suo prodotto in Cina. La promozione si svolgerà in parallelo con i Days of Play, il cui inizio è previsto per la fine di questa settimana e che vedrà scontata la console anche nel resto del mondo.