Magic: The Gathering x Final Fantasy: vi presentiamo una carta da FF13 in esclusiva italiana

Per chi non lo sapesse, questa collaborazione porta i personaggi e le ambientazioni iconiche della saga di Square Enix nel celebre gioco di carte collezionabili di Wizard of the Coast, con il debutto fissato in Italia al prossimo 13 giugno .

Il lancio delle nuove carte di Magic: The Gathering a tema Final Fantasy è alle porte e oggi abbiamo il piacere di presentarvi in anteprima italiana una delle nuove carte . Si tratta di "Cortina Magica" , corredata da una splendida illustrazione che immortala uno dei personaggi di Final Fantasy 13.

Una carta con protagonista Fang da Final Fantasy 13

Come accennato in apertura, oggi vi presentiamo "Cortina Magica", una carta magia istantanea che presenta un'illustrazione di Yasunari Hirakasa che raffigura Oerba Yun Fang, uno dei protagonisti di Final Fantasy 13, mentre attiva per l'appunto una barriera magica ed esclama "vi pentirete di averci provato", perfettamente in linea con il personaggio.

Il suo effetto è il seguente: "Una creatura bersaglio che controlli prende +1/+1 e ha anti-malocchio fino alla fine del turno. STAPpala". Di segiuto potrete ammirare la carta in tutto il suo splendore nella versione italiana.

Le carte Magic: The Gathering di Final Fantasy saranno disponibili nel Bel Paese dal 13 giugno. Al lancio sarà possibile acquistare quattro mazzi comander dedicati ad altrettanti personaggi iconici della saga, ovvero Terra da Final Fantasy 6, Cloud da Final Fantasy 7, Tidus da Final Fantasy 10 e Y'shtola da Final Fantasy 14, nonché il kit iniziale e i box con buste di gioco. Per maggiori dettagli, ecco tutti i prodotti disponibili in prenotazione.