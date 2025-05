Dragon Quest I & II HD-2D Remake per Switch 2 è su una scheda con chiave di gioco con download obbligatorio

Dopo l'annuncio della data di uscita di Dragon Quest I & II HD-2D Remake , Square Enix ha dato il via ai preordini della raccolta, svelando un dettaglio che potrebbe far storcere il naso a chi ha intenzione di acquistarla in formato fisico per Nintendo Switch 2 .

Solo su Switch 2 sarà necessario il download?

Per chi fosse poco avvezzo a questo formato, le schede con chiave di gioco sono una nuova variante di copie fisiche per alcuni giochi Nintendo Switch 2. La confezione include una cartuccia come da prassi, tuttavia al suo interno non è presente alcune file del titolo acquistato, bensì funzionano come una sorta di chiave di licenza che permette di eseguire il download dell'intero software tramite connessione a internet. La differenza rispetto a una copia digitale acquistata dall'eShop è che comunque per giocare dovrete obbligatoriamente tenere la cartuccia inserita nella console e che volendo è possibile rivendere o prestare la vostra copia, in quanto la "chiave" all'interno della scheda non è monouso.

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto e tramite lo store ufficiale di Square Enix, la versione Nintendo Switch 2 presenta sulla parte inferiore della copertina la classica dicitura (tradotta) "è necessario scaricare il gioco completo tramite internet". Al contrario, le versioni fisiche per PS5, Nintendo Switch 1 e Xbox Series X|S non riportano alcuna indicazione particolare, dunque è probabile che tutti i file di gioco siano inclusi all'interno del disco o della cartuccia. Ma per saperlo con certezza dovremo attendere maggiori informazioni in merito.

Vi ricordiamo che Dragon Quest I & II HD-2D Remake sarà disponibile a partire dal 30 ottobre, con i preorder che sono iniziati oggi. Sulle nostre pagine potrete anche leggere le nostre impressioni sulla raccolta.