Dragon Quest I & II HD-2D Remake non offrirà l'aggiornamento alla versione Nintendo Switch 2

Dragon Quest I & II HD-2D Remake non offrirà un aggiornamento per Nintendo Switch 2 e i dati di salvataggio della versione per Nintendo Switch non saranno trasferibili sulla versione per la nuova console.

In un post sul sito web di Dragon Quest, Square ha confermato che la versione del gioco per Nintendo Switch e la versione per Nintendo Switch 2 sono considerate del tutto separate e, in quanto tali, non avranno alcuna compatibilità e non offriranno percorsi di aggiornamento.