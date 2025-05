Dragon Quest I & II HD-2D Remake per PS5 è in preordine su Amazon

Dragon Quest I & II HD-2D Remake per PlayStation 5 è disponibile in preordine su Amazon al prezzo di 69,99€. Grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito, se il prezzo scende prima del lancio, pagherai quello più basso. Puoi preordinarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo remake HD-2D riunisce in un solo pacchetto i primi due capitoli della trilogia di Erdrick, riportando in vita le origini di una delle saghe più amate della storia dei JRPG. Con grafica rinnovata nello stile HD-2D, già apprezzata in Octopath Traveler e Live A Live, il fascino classico incontra un'estetica moderna e raffinata.