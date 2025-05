Il nuovo gioco in esclusiva PS5 di Media Molecule potrebbe avere un periodo di uscita

Media Molecule è uno dei tanti team di Sony attualmente al lavoro su un nuovo progetto, di cui però non sappiamo nulla.

La compagnia ha creato l'IP di Little Big Planet, prima di lasciarla in altre mani, così come Tearway e l'esperimento non riuscito Dreams. Ora, la compagnia sta probabilmente cercando il riscatto con un nuovo gioco, di cui spuntano alcune informazioni.