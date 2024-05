Dopo Dreams, il nuovo progetto di Media Molecule è più un gioco che uno strumento creativo

In effetti, già il mese scorso era emerso che Media Molecule sta lavorando a un gioco completamente nuovo , almeno in base agli annunci di lavoro, e la questione sembra sia stata confermata da questa nuova intervista a Healey, anche se ovviamente l'ex fondatore non ha potuto approfondire più di tanto la questione.

La questione non era affatto scontata, considerando il curriculum di esperienze particolari a cui ha lavorato Media Molecule e l'impegno profuso in Dreams , che poteva portare a una sorta di seguito o a un prosieguo su tale cammino, ma sembra che ancora una volta l'originalità abbia prevalso e che il team stia lavorando a qualcosa di completamente diverso.

Una recente intervista a Mark Healey , ex creative director di Media Molecule , ha portato alcune informazioni riguardanti il nuovo progetto del team di sviluppo britannico dei PlayStation Studios, il quale sembra essere più un gioco in senso tradizionale che non uno strumento creativo come è stato Dreams.

Si torna più verso le origini di Media Molecule?

Intervistato da MinnMax, Healey ha riferito che lo studio "è in buone mani", dopo la sua uscita di scena avvenuta un anno fa, e che a questo punto non sa esattamente a che punto sia lo sviluppo del nuovo progetto, ma ha comunque contribuito ad avviarlo prima di lasciare il team.

Per questo motivo è sicuramente in grado di sapere cosa stia bollendo in pentola dalle parti di Media Molecule, con la conferma che si tratta di una nuova proprietà intellettuale, e che può essere considerato "più un gioco che non uno strumento creativo", dunque si torna alle produzioni più impostate sul gameplay.

D'altra parte, è un team che prima di Dreams ha dimostrato di volersi cimentare in atmosfere e situazioni diverse, anche con elementi molto innovativi: da Media Molecule abbiamo visto arrivare LittleBigPlanet e Tearaway in precedenza, entrambi peraltro molto impostati anche sugli elementi creativi.

Il primo, in particolare, conteneva già un esteso editor per la creazione dei livelli, come a fornire una sorta di prologo per quello che sarebbe accaduto in Dreams, ma comunque rimanendo essenzialmente un gioco. Forse possiamo aspettarci qualcosa del genere anche dal nuovo progetto di Media Molecule, non resta che attendere ulteriori informazioni da parte del team stesso.