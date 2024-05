Joy-Con Rosa e Giallo pastello per Nintendo Switch in sconto al prezzo minimo storico

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento di un set da due Joy-Con per Nintendo Switch , di colore Rosa pastello e Giallo pastello. L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 22%, se calcolato in rapporto al prezzo mediano. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo mediano secondo Amazon è 65.40€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma.

Joy-Con, scegli il tuo colore

Nella confezione sono presenti le due impagnature con laccetto per assicurarsi che i controller non sfuggano di mano mentre si gioca

I Joy-Con per Nintendo Switch sono disponibili in vari colori e quelli attualmente in sconto non variano minimamente da quelli standard inclusi con ogni console Switch standard e Switch OLED se non per la colorazione. Non ci sono funzioni aggiuntive o accessori extra. Si tratta dei classici controller ufficiale di Nintendo per Switch.

Questi Joy-Con sono compatibili con Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED. Ricordiamo che il modello Lite non permette di scollegare i controller, quindi non potete sostituirli con questi. La batteria di un paio di Joy-Con promette fino a 20 ore di utilizzo: la ricarica è possibile semplicemente ricollegando i controller al corpo della console (la quale a propria volta si ricarica con la base inclusa nella confezione).