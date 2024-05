Gran Turismo 7: update 1.47 disponibile, corregge alcuni problemi rilevati nel gioco

Polyphony Digital ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Gran Turismo 7, con l'update 1.47 disponibile da oggi e dedicato soprattutto alla correzione di alcuni problemi rilevati nel gioco, anche in seguito agli update maggiori usciti in precedenza.

L'update 1.47 è sostanzialmente una patch correttiva, dunque, una sorta di hotfix che giunge a breve distanza dal sostanzioso update 1.46 che ha portato invece nuove auto tra le quali un prototipo esclusivo e diverse altre novità in termini di contenuti, eventi e caratteristiche, limitandosi qui a degli aggiustamenti.

Non molti, a dire il vero, ma abbastanza da giustificare un intervento specifico e mirato, visto che toccano elementi sensibili come le impostazioni dell'auto e le auto stesse.