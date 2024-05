Super Mario Odyssey al prezzo minimo su Amazon: un raro sconto per il gioco Nintendo Switch

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per un Super Mario Odyssey . Il prezzo attuale è più basso del 26% rispetto al prezzo mediano indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre . Amazon segnala che il prezzo mediano è pari a 49.90€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Super Mario Odyssey, la grande avventura 3D di Nintendo Switch

Mario può diventare anche un pesce e nuotare sott'acqua in Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey è un gioco di piattaforme 3D nel quale vestiamo i panni di Mario. Ancora una volta l'idraulico deve partire al salvataggio di Peach, che è stata rapita da Bowser per costringerla a sposarlo. Mario incontra questa volta Cappy, un fantasma che diventa il cappello di Mario. Grazie a Cappy, Mario può lanciare il proprio cappello per usarlo come ulteriore piattaforma per saltare e, soprattutto, può prendere possesso di alcune creature e di alcuni oggetti per completare azioni speciali.

In questo capitolo possiamo esplorare una serie di mondi e completare delle sfide platform (alcune anche in 2D!) per ottenere delle Lune con le quali potenziare la nostra nave e continuare l'inseguimento di Bowser, che sta raccogliendo i vari componenti per il matrimonio perfetto con Peach.