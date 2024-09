Astro Bot e Super Mario Odyssey a confronto in un video che mostra davvero molte somiglianze

Che Astro Bot guardi a Mario, e in particolare ad alcuni specifici capitoli della serie, è una cosa alquanto palese, ma le somiglianze con Super Mario Odyssey emergono in maniera evidente in questo video confronto pubblicato dallo youtuber ElAnalistaDeBits, che effettua un interessante parallelo tra i due giochi.

A dire il vero, Astro Bot sembra raccogliere diverse idee anche da Super Mario Galaxy e Super Mario Sunshine, ma il confronto con Super Mario Odyssey risulta comunque molto calzante, anche per la maggiore vicinanza tecnica tra i due giochi, che non risultano troppo separati sul fronte temporale.

Considerando il fatto che è uscito nel 2017 come gioco di lancio di Nintendo Switch, bisogna dire che Galaxy si difende davvero molto bene, e dimostra di aver rappresentato una fonte d'ispirazione importante per le tante idee presenti nel gameplay di Astro Bot.