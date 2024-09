PS5 Pro sembra essere stata confermata da un video "segreto" di Sony, che riportava il nome della console

Come potete vedere, il video YouTube, ancora visibile , si chiamava prima "PS5 Pro", mentre ora il titolo è stato modificato in "Technical Presentation".

Sony rovina la sorpresa a Mark Cerny

Di per sé, la clip non mostra praticamente nulla, se non il logo PS5 e la scritta "Il viaggio continua", dunque la sua visione non rovina alcuna sorpresa, ma il titolo che era stato utilizzato inizialmente era veramente esplicito sui contenuti della presentazione.



Ufficialmente, sappiamo soltanto che per domani, alle ore 17:00, è prevista una "presentazione tecnica" da parte di Mark Cerny, e praticamente tutti siamo certi che si tratti di PS5 Pro.

Tuttavia, il nome della console non compariva in nessuna comunicazione ufficiale di Sony, ma il fatto che la compagnia abbia lasciato trapelare un video che riporta proprio "PS5 Pro" come titolo ha reso praticamente certa anche la scelta del nome per il nuovo modello di console.

D'altra parte, non c'erano molti dubbi al riguardo e a questo punto non resta che attendere l'evento di domani per avere la conferma ufficiale su questo nuovo hardware in arrivo, peraltro potenzialmente già trapelato anche all'interno di un'illustrazione celebrativa per i 30 anni di PlayStation.