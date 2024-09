Il Ragazzo e l'Airone ha una data di uscita su Netflix, il nuovo film di Hayao Miyazaki arriva in streaming

Netflix ha annunciato la data di uscita de Il Ragazzo e l'Airone, il nuovo film di Hayao Miyazaki e Studio Ghibli, che è in arrivo in versione streaming all'interno del catalogo del servizio in abbonamento: sarà disponibile dal 7 ottobre 2024 per gli abbonati.

Non c'è ancora un comunicato specifico per quanto riguarda l'Italia, ma la data in questione dovrebbe riguardare anche il nostro paese, considerando che si parla di uscita mondiale su Netflix, esclusi al momento Giappone, Stati Uniti e Francia.

La nuova produzione di Studio Ghibli ha vinto l'Oscar per il miglior film d'animazione quest'anno e il Golden Globe, rappresentando una delle pellicole di maggior successo per Myazaki e Studio Ghibli, per quanto riguarda l'accoglienza della critica, e ora si appresta ad incontrare un pubblico potenzialmente più ampio attraverso la distribuzione su Netflix.