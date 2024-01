Il Ragazzo e l'Airone dello Studio Ghibli vince il Golden Globe: prima volta per un anime

Il Ragazzo e l'Airone, il più recente lungometraggio animato dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki, ha vinto il Golden Globe della categoria Best Motion Picture - Animated. Si tratta di un grande risultato per gli autori, ma anche per l'intero medium in quanto è la prima volta che un film animato giapponese vince il premio.

Miyazaki e lo Studio Ghibli avevano ricevuto una nomination con Si alza il vento - il precedente film del regista - ma non avevano vinto, quindi è un momento di celebrazione per lo studio di animazione.

Facciamo anche noi i complimenti allo Studio Ghibli per il grande traguardo.