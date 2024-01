Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato il primo Raid Tearacristal del 2024

Anche nel 2024 continuano i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il primo evento del nuovo anno che si svolgerà questo fine settimana e vedrà come protagonista Blaziken, la forma evolutiva finale dello starter fuoco di terza generazione Torchic.

Blaziken apparirà nei raid a 7 stelle, avrà con sé l'Emblema della Forza Assoluta e il teratipo fisso Volante. Come da tradizione potrete catturare un solo esemplare per file di gioco, ma potrete prendere parte a questo scontro tutte le volte che vorrete per aiutare gli altri giocatori in rete e per accumulare le ricompense in palio.

Nello specifico il nuovo evento di Pokémon Scarlatto e Violetto sarà disponibile dal 12 al 14 gennaio 2024, ovvero il giorno dopo la pubblicazione del DLC gratuito Epilogo dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero. Nel caso non riusciste a prendervi parte, il raid verrà reso disponibile nuovamente tra il 19 e il 21 gennaio.