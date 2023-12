Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato il DLC Epilogo di Il Tesoro dell'Area Zero

Per accedere a questo contenuto, sarà necessario completare le storie principali de La Maschera Turchese e Il Disco Indaco, ovvero i due DLC usciti in precedenza, oltre ad aver completato "un certo evento al termine dell'avventura principale di Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto".

The Pokémon Company ha annunciato un inaspettato terzo e ultimo DLC che andrà a concludere le vicende di Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto . Intitolato semplicemente "Epilogo", il nuovo contenuto sarà disponibile dall' 11 gennaio 2024 su Nintendo Switch senza costi aggiuntivi per coloro che hanno acquistato il pass con le espansioni.

Occhio agli spoiler in rete

Il trailer e i dettagli forniti al momento da The Pokémon Company non approfondiscono più di tanto cosa vedremo in questo ultimo atto di Il Tesoro dell'Area Zero, probabilmente per non rovinare la sorpresa nessuno.

I dataminer non sono dello stesso avviso, è già in queste ore sono trapelati in rete dei filmati che mostrano l'intero epilogo con largo anticipo rispetto alla data di uscita. Chiaramente se non volete rovinarvi la sorpresa il consiglio è quello di stare lontani dai social nei prossimi giorni.