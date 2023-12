Nintendo: un universo cinematografico e un film di Super Smash Bros. nei piani di Illumination?

Stando alle fonti del noto insider cinematografico Daniel Ritchman, Illumination avrebbe presentato a Nintendo il pitch di un gigantesco progetto che darebbe vita a un universo cinematografico che culminerebbe in un film di Super Smash Bros..

La gola profonda afferma che Illumination, lo studio cinematografico dietro a Super Mario Bros. Il Film, avrebbe proposto a Nintendo di creare una sorta di "Nintendo Cinematic Universe" composto da più film con protagonisti i personaggi iconici della grande N, alla stregua di quanto fatto da Marvel, con tutte le storie che poi andrebbero a congiungersi in un film in stile Avengers di Super Smash Bros..

L'idea è sicuramente fantasiosa e siamo piuttosto sicuri che stuzzicherebbe molti fan della grande N, tuttavia è bene precisare che, per quanto Ritchman in passato si sia dimostrato una fonte affidabile, per il momento non c'è davvero nulla di ufficiale. Inoltre, anche se queste informazioni fossero veritiere, non è detto che Nintendo accetti la proposta avanzata da Illumination.