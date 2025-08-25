GTA 6 potrebbe avere la fisica dell'acqua più realistica di sempre per un videogioco: stando a un rumor, Rockstar Games avrebbe riunito un team composto da venti ingegneri di alto livello per lavorare esclusivamente a questo aspetto dell'esperienza.

Addirittura, secondo alcune voci l'azienda avrebbe investito una somma fra i duecento e i trecento milioni di dollari solo per i costi relativi alla migliore modellazione fisica dell'acqua che le attuali tecnologie possono offrire.

Naturalmente gli sviluppatori puntano a sfruttare e valorizzare al massimo questo elemento, anziché relegarlo a un ruolo puramente estetico: oltre agli immancabili aquascooter e a un'ampia gamma di imbarcazioni grandi e piccole, pare sarà possibile affrontare le onde cimentandosi con il surf.

Non è tutto: le fonti della notizia riferiscono che, per la prima volta in un gioco open world, osserveremo l'innalzarsi e l'abbassarsi delle maree su base dinamica, con tutto ciò che ne consegue anche a livello pratico per l'ambientazione di GTA 6.