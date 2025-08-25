21

GTA 6 potrebbe avere la fisica dell'acqua più realistica di sempre

Stando a quanto riportato da alcune fonti, GTA 6 potrebbe avere la fisica dell'acqua più realistica di sempre: sembra che Rockstar Games abbia investito parecchio in tal senso.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2025
I due protagonisti di GTA 6 su di un aquascooter
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
GTA 6 potrebbe avere la fisica dell'acqua più realistica di sempre per un videogioco: stando a un rumor, Rockstar Games avrebbe riunito un team composto da venti ingegneri di alto livello per lavorare esclusivamente a questo aspetto dell'esperienza.

Addirittura, secondo alcune voci l'azienda avrebbe investito una somma fra i duecento e i trecento milioni di dollari solo per i costi relativi alla migliore modellazione fisica dell'acqua che le attuali tecnologie possono offrire.

Naturalmente gli sviluppatori puntano a sfruttare e valorizzare al massimo questo elemento, anziché relegarlo a un ruolo puramente estetico: oltre agli immancabili aquascooter e a un'ampia gamma di imbarcazioni grandi e piccole, pare sarà possibile affrontare le onde cimentandosi con il surf.

GTA 6: benvenuti a Leonida. Un viaggio nella nuova mappa, più grande e viva che mai GTA 6: benvenuti a Leonida. Un viaggio nella nuova mappa, più grande e viva che mai

Non è tutto: le fonti della notizia riferiscono che, per la prima volta in un gioco open world, osserveremo l'innalzarsi e l'abbassarsi delle maree su base dinamica, con tutto ciò che ne consegue anche a livello pratico per l'ambientazione di GTA 6.

L'entusiasmo può aumentare più di così?

Grand Theft Auto 6 è forse il gioco più atteso e desiderato di sempre, al punto che secondo gli analisti potrebbe costare anche 100 dollari ma venderebbe tantissimo in ogni caso. In questo caso specifico abbiamo riportato dei rumor che vanno ovviamente presi con le pinze, ma che appaiono piuttosto plausibili.

L'elemento acquatico sarà infatti centrale nel nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games, come confermano anche i trailer pubblicati finora e lo stesso artwork principale del gioco, che mostra i due protagonisti davanti a un pontile, con l'acqua sullo sfondo.

#Rumor
