Samsung annuncia Galaxy Tab S10 Lite con display da 10,9 pollici e altre caratteristiche

Il Galaxy Tab S10 Lite viene definito come un tablet pensato per portare funzionalità pratiche e quotidiane a più persone. Questo prodotto sarà ufficialmente disponibile dal 5 settembre 2025 in tre colori: Gray, Silver e Coralred. Potete trovarli su Amazon attraverso i box sottostanti (alcune informazioni potrebbero essere aggiornate nei prossimi giorni).

Caratteristiche del Galaxy Tab S10 Lite

Questo tablet ha un display da 10,9" con risoluzione WUXGA+, luminosità di picco fino a 600 nit e tecnologia Vision Booster. L'emissione di luce blu è ridotta per offrire un maggiore comfort visivo, infatti lo schermo è certificato "Low Blue Light" da SGS. Il tablet monta inoltre un processore Exynos 1380 ed è disponibile nelle versioni da 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB, mentre la batteria da 8.000 mAh supporta la ricarica Super-Fast.

Per quanto concerne il comparto fotografico, la fotocamera posteriore è da 8 MP, mentre l'anteriore è da 5 MP. Infine, nella confezione è inclusa anche la S Pen, strumento che vi permetterà di prendere appunti o realizzare schizzi.