Samsung annuncia Galaxy Tab S10 Lite con display da 10,9 pollici e altre caratteristiche

Samsung ha ufficialmente annunciato il Galaxy Tab S10 Lite, tablet pensato per le attività quotidiane. Scopriamo tutte le principali caratteristiche nel dettaglio.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   25/08/2025
Galaxy Tab S10 Lite

Il Galaxy Tab S10 Lite viene definito come un tablet pensato per portare funzionalità pratiche e quotidiane a più persone. Questo prodotto sarà ufficialmente disponibile dal 5 settembre 2025 in tre colori: Gray, Silver e Coralred. Potete trovarli su Amazon attraverso i box sottostanti (alcune informazioni potrebbero essere aggiornate nei prossimi giorni).

Caratteristiche del Galaxy Tab S10 Lite

Questo tablet ha un display da 10,9" con risoluzione WUXGA+, luminosità di picco fino a 600 nit e tecnologia Vision Booster. L'emissione di luce blu è ridotta per offrire un maggiore comfort visivo, infatti lo schermo è certificato "Low Blue Light" da SGS. Il tablet monta inoltre un processore Exynos 1380 ed è disponibile nelle versioni da 6 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB, mentre la batteria da 8.000 mAh supporta la ricarica Super-Fast.

Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S10 Lite

Per quanto concerne il comparto fotografico, la fotocamera posteriore è da 8 MP, mentre l'anteriore è da 5 MP. Infine, nella confezione è inclusa anche la S Pen, strumento che vi permetterà di prendere appunti o realizzare schizzi.

Funzionalità

Samsung parla di un dispositivo in grado di rendere le attività quotidiane più semplici. Basti pensare a Handwriting Help, che digitalizza tutte le note scritte a mano, oppure Solve Math, che risolve equazioni in tempo reale, oltre a poter sfruttare Split View per il multitasking. Tra le altre funzioni troviamo Cerchia e Cerca con Google. Inoltre, sono presenti app di terze parti come Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion, Notion, Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook e Picsart.

Galaxy Tab S10 Lite
Galaxy Tab S10 Lite

Scheda tecnica Galaxy Tab S10 Lite

  • Display: 10,9" 2112 x 1320
  • Sistema operativo: Android 15.0
  • Dimensioni: 165,8 x 254,3 x 6,6 mm
  • Peso: 524 g
  • Memoria e archiviazione: 6GB+128GB o 8GB+256GB (espandibile fino a 2 TB)
  • Processore: Exynos 1380
  • Batteria: 8.000 mAh con ricarica Super-Fast Charging
  • Fotocamere: posteriore da 8 MP, anteriore da 5 MP
  • Connettività: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
  • Audio: 2 altoparlanti 1,6 W
  • Colori: Gray, Silver, Coral Red

Vi aggiorneremo con informazioni più dettagliate nei prossimi giorni.

