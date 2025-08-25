Il cosplay di Sue Storm da Melamori mostra la Donna Invisibile nel costume classico dei Fantastici 4

I Fantastici 4 sono tornati in auge grazie soprattutto al nuovo film del MCU a loro dedicato che mette in scena (di nuovo) le origini di questi super-eroi veterani, ma sono stati rilanciati nell'immaginario anche di recente grazie al successo di Marvel Rivals: in particolare, il personaggio della Donna Invisibile è forse uno dei più iconici nonché soggetto preferito dalle cosplayer, come dimostra questo nuovo cosplay di Sue Storm da parte di Melamori.
Vediamo dunque una nuova interpretazione della Donna Invisibile in un cosplay in cui è però decisamente visibile e anche piuttosto appariscente, come da tradizione per Sue Storm, qui rappresentata in maniera piuttosto vicina a quella classica dei fumetti dei Fantastici Quattro.
Melamori si mostra in foto con il classico costume da combattimento di Sue Storm nel ruolo della Donna Invisibile nella serie, ovvero una sorta di tuta spaziale particolarmente attillata, molto vicina alla mise tradizionale del personaggio in questione.
La Sue Storm classica di Melamori
La cosplayer si dimostra particolarmente adatta a rappresentare Sue Storm, nientemeno che la prima super-eroina femminile creata dalla Marvel durante la Silver Age dei fumetti, senza rinunciare a un tocco personale che mette in scena la Donna Invisibile con una caratterizzazione a metà tra il classico e il moderno.
Pur risalendo al 1961, la Donna Invisibile porta decisamente bene tutti i suoi anni, dimostrandosi in grande forma anche in questo caso. La cosplayer indossa un costume simile a quelli classici, peraltro una tuta piuttosto semplice ma ormai diventata iconica, oltre a trucco a acconciatura a tema che la rendono una perfetta Donna Invisibile, per l'occorrenza visibile.
