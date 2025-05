Il cosplay di Sue Storm da nic_the_pixie mostra la Donna Invisibile dei Fantastici 4 nel suo costume

I Fantastici 4 stanno tornando in auge grazie al nuovo film del MCU a loro dedicato, ma come caposaldo dei fumetti Marvel sono sempre rimasti ben presenti nell'immaginario: il personaggio della Donna Invisibile è probabilmente uno dei più iconici nonché soggetto di interpretazioni varie, come dimostra questo nuovo cosplay di Sue Storm da parte di nic_the_pixie.

Anche in questo caso la Donna Invisibile è in effetti visibile, nonostante la sua rappresentazione risulterebbe forse molto più semplice da fare mostrandola nel pieno utilizzo dei suoi poteri, con sfondo vuoto e via.

La modella si mostra in questo caso con il classico costume da combattimento, per così dire, ovvero una sorta di tuta spaziale particolarmente attillata, come si conviene a un cosplay classico, con qualche accorgimento in termini di scelte cromatiche.