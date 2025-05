Dino Path Trail è un survival roguelike italiano pieno di dinosauri e pistole fumanti

È con grande piacere che annunciamo l'imminente uscita di Dino Path Trail , un survival roguelike sviluppato in Italia da Void Pointer, che ci mette nei panni di una ragazza che ha perso tutto: sua madre è stata uccisa da dei banditi, che hanno anche rapito sua sorella. Tocca quindi a lei (e a noi con lei) di affrontare il Dino Path per salvarla. Quando? Lo potremo fare a partire dal 9 maggio su PC (Steam) .

Un viaggio pericoloso

Il tutto si traduce in una ricca avventura survival in cui dovremo affrontare diversi biomi (torridi deserti, paludi spettrali e glaciali montagne), costruire strumenti per raccogliere risorse e per affrontare i pericoli che ci aspettano e, naturalmente, fare luce sul mistero che circonda la nostra tragedia.

La protagonista potrà contare sul suo Campo Base itinerante per gestire le risorse recuperate e dotarsi di strumenti sempre più potenti.

I nemici che incontrerà sono banditi, ma anche dinosauri, desiderosi di eliminarla o di difendere le proprie uova, preziosa merce di scambio con cui si possono ottenere i favori degli dei (leggasi: abilità supplementari).

Durante il suo viaggio, sulla testa della protagonista sarà messa una taglia, che diventerà sempre più alta, mano a mano che l'eco delle nostre imprese si farà più forte. Più la taglia sarà elevata, più i nemici saranno forti e agguerriti.

Se volete un assaggio di Dino Path Trail, potete andare sulla pagina Steam del gioco e scaricare la demo ufficiale, in attesa della versione finale.