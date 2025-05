Nintendo Switch 2 calerà di prezzo, secondo un analista

Il prezzo di Nintendo Switch 2 è stato il tema più dibattuto delle ultime settimane, GTA 6 a parte, con gli analisti che concordano sul fatto che non scenderà e che, anzi, con il tempo potrebbe anche alzarsi, viste le attuali condizioni del mercato. In realtà non tutti sono concordi, perchè secondo Yoshihiro Takahashi, CEO di Pricing Studio, una compagnia giapponese che si occupa di analisi di mercato, accadrà esattamente il contrario.