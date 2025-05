Un gioco gratis su Steam sta per diventare a pagamento, sbrigatevi a riscattarlo

Furi Demake - The Chain diventerà a pagamento a partire dal 23 giugno 2025. Si tratta di un gioco pubblicato in forma gratuita il 30 novembre 2023, che l'editore vuole in qualche modo rivitalizzare, come spiegato nel messaggio con l'annuncio. Chiaramente chi lo ha già in libreria o chi lo aggiungerà da qui al momento del cambio di prezzo, potrà tenerlo per sempre, aggiornamenti compresi.

I motivi dell'aggiunta del prezzo

Nell'annuncio viene spiegato che Furi Demake - The Chain non ha avuto una grande visibilità dal lancio, nonostante sia un titolo meritevole. Il problema è che Steam non consente di valorizzare i giochi gratis.

Il protagonista di Furi Demake - The Chain

"Un gioco gratuito può entrare solo in un numero limitato di festival o eventi su Steam," viene spiegato. "Renderlo a pagamento, ci consentirà di registrarlo a più eventi, di applicare degli sconti e di renderlo più visibile."

Inoltre, il prezzo consentirà di misurare l'interesse dei giocatori per la serie Furi. Dal messaggio si capisce anche che ci sono anche degli aggiornamenti in arrivo per Furi Demake - The Chain. Quindi, andate a riscattarlo gratuitamente su Steam e godetevi tutte le novità in arrivo.