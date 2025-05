Yuzo Koshiro di Streets of Rage comporrà la colonna sonora di un dungeon crawler indie

Recentemente Yuzo Koshiro , storico compositore della colonna sonora degli Streets of Rage per Sega Mega Drive , è tornato in grande spolvero sulla scena, prima impegnandosi a finire lo sparatutto classico Earthion per Mega Drive (arriverà anche su PC e console), quindi come autore della colonna sonora di un dungeon crawler indie giapponese, chiamato Algolemeth .

Uno sguardo al passato, uno al futuro

Creato dallo sviluppatore indipendente @Gunzee2 (conosciuto online anche come Medium-Rare Games), Algolemeth guarda a Wizardry e Ultima, due serie molto amate in Giappone, pur aggiungendo una componente strategica molto più profonda.

L'impianto di Algolemeth è di stampo classico

Il giocatore avrà il ruolo di un alchimista incaricato di creare la squadra perfetta di golem per conquistare il dungeon, sconfiggerne i nemici e depredarne le ricchezze.

Prima di addentrarsi nel dungeon, i giocatori avranno il compito di creare e formare attentamente le proprie squadre, designando ruoli, equipaggiandole al meglio e impartendo gli ordini necessari a vincere. Poi, una volta inviata la squadra, tutto ciò che potranno fare sarà sedersi e osservare, analizzando le prestazioni dei loro golem per identificare i problemi e dove agire per migliorarli.

Al BitSummit Let's GO!! 2023, Algolemeth è stato nominato per il premio Best Game Design. Ha anche vinto in precedenza il secondo 'GYAAR Studio Indie Game Contest' di Bandai Namco. Il lancio è previsto per la fine di quest'anno su PC (tramite Steam), ma, al momento, non c'è una data d'uscita definitiva. Se vi interessa seguirlo, andate sulla sua pagina Steam e aggiungetelo alla lista dei desideri.