GTA 6 sarà come un toro lanciato sulla folla, per InXile Entertainment

InXile Entertainment non è solo uno studio che realizza degli ottimi giochi di ruolo, ma anche pieno di gente con tanta voglia di scherzare e di commentare i fatti dell'industria, come la data d'uscita di GTA 6 , che come saprete è stata fissata da Rockstar Games e Take-Two al 26 maggio 2025.

Scappate!

L'occasione in effetti era ghiotta e InXile l'ha sfruttata facendo capire con un meme che GTA 6 sarà come un toro lanciato sulla folla: inarrestabile.

Nel filmato allegato al post pubblicato dallo studio su X, in cui viene detto "SCAPPAAAAAATE TUTTI!", vediamo il toro taggato con la data d'uscita che si fa largo in modo brutale tra editori, sviluppatori e anche un povero gioco PvP a caso.

Chiaramente si tratta di un commento a ciò che rischia di accadere davvero a maggio 2026, quando GTA 6 starà per arrivare. È probabile che il gioco di Rockstar farà letteralmente terra bruciata intorno a sé, con gli altri editori che si guarderanno bene di lanciare qualcosa in quel periodo.

Immaginiamo che, in questo momento, ci sia già un grande fermento dietro le quinte per programmare le varie uscite in modo da non farle finire incornate dal toro. Chissà se anche Clockwork Revolution sarebbe dovuto uscire in quel periodo.