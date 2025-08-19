0

Una vera auto di GTA 6 è all'asta e costa molto meno del previsto per ora

GTA 6 includerà tante automobili e una di queste è ora all'asta: un vero mezzo a quattro ruote scannerizzato per il videogioco è in vendita e il prezzo non è elevato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/08/2025
Lucia e Jason di GTA 6 appoggiati su una auto di fronte a degli alberi e degli edifici
GTA 6 è ancora lontano, ma potete portarvi a casa un suo pezzetto a una cifra tutto sommato ragionevole. Una vera auto della polizia utilizzata come modello di riferimento per quelle che appariranno nel videogioco è ora all'asta e al momento della scrittura la cifra proposta è solo di 3250 dollari.

La cifra di partenza era di soli 10 dollari e per ora ogni rilancio deve essere di 250 dollari.

I dettagli sull'auto di GTA 6

Il sito di aste che le vende spiega che questa auto è una dei quelle realmente usate come modello per GTA 6: viene indicato che il team di Rockstar Games ha scannerizzato il veicolo per inserirlo direttamente nel videogioco e che sarà anche possibile guidarlo. Pare anche che questo modello - che presenta le scritte "Vice City", ambientazione di GTA 6 - sia stato guidato per le strade per promuovere il videogioco.

L'inserzione dell'auto di GTA 6
L'inserzione dell'auto di GTA 6

Viene precisato che l'auto può essere legalmente utilizzata per strada e segue tutte le normative per quanto riguarda i mezzi che replicano l'aspetto di un'auto della polizia. Include inoltre tutte le componenti di una vera auto della polizia, inclusa la sirena, le luce, il paraurti e non solo. È stata guidata per oltre 121.000 Km, quindi non è proprio un'auto nuova di zecca.

Precisamente è una Chevrolet Caprice del 2013 e si trova in Colorado negli Stati Uniti. Vi lasciamo infine al nostro speciale dedicato a GTA 6: benvenuti a Leonida. Un viaggio nella nuova mappa, più grande e viva che mai.

