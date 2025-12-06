Per Natale date alla vostra casa l'odore di Vice City di GTA 6 con questa candela ufficiale di Rockstar Games

Volete un esempio? Una candela da 60 euro che profuma come "Vice", ovvero Vice City , l'ambientazione di GTA: Vice City (non era difficile da indovinare, lo sappiamo) e del venturo GTA 6.

Certo, forse non avrete modo di mettere le mani su GTA 6 per un altro annetto, ma non disperate, perché questo Natale potete viverlo in perfetto stile Rockstar Games grazie a una serie di prodotti festivi.

I dettagli sulla candela di GTA 6

Sviluppata in collaborazione con Joya Studios, la candela "Vice" è contenuta in un vaso di vetro bianco smerigliato con il logo Rockstar Games e presenta note di limone della California, yerba mate, timo, foglia di fico, petitgrain, olio di arancia e terpeni. Chi ha un buon naso potrà anche percepire tuberosa, mimosa, petali di gelsomino, giglio, loto, ciclamino, erba selvatica e fiori di lampone. Oltre a queste, la candela contiene anche note di legno di cedro del Texas, galbano e patchouli affumicato. Vi basta?

I prodotti di Rockstar Games per il Natale

Perché se non vi basta potete optare anche per la candela "Liberty" (riferimento a Liberty City, ovviamente) che si presenta in un bicchiere di vetro nero smerigliato al profumo di arancia rossa, pepe nero, cardamomo verde, cedro e foglie di chiodi di garofano.

Le candele dovrebbero durare 65 ore secondo le indicazioni di Rockstar, quindi con un costo orario di meno di un euro. Oltre alle candele ci sono felpe girocollo con il logo Rockstar Games stampato sopra, una bottiglia d'acqua Nalgene da 32 once (quasi un litro), una serie di magliette serigrafate con screenshot di giochi Rockstar come GTA 5 e Red Dead Redemption 2, insieme a uno zerbino da 50 euro con la scritta "Say Sorry Be Nice" (Chiedi scusa, sii gentile), oltre a nuove spille e adesivi.

Si può comprare anche dall'Italia a questo indirizzo.